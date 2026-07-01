Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Koyuncuoğlu idaresindeki 42 BCZ 461 plakalı otomobil, Gökhüyük Mahallesi'nde minibüs bekleyen Mevlüt (51) ile Adem Altunel'e (58) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, yaralanan Mevlüt ile Adem Altunel ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Otomobil Yaya Çarptı, 2 Yaralı - Son Dakika
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