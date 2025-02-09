Seydişehir\'de Park Halindeki Araç Yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
A.K'ye ait park halindeki 42 HR 992 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi 152154. sokakta henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince ekiplerince söndürülürken otomobilde hasar oluştu.
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