Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu

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Seydişehir\'de şehitler için mevlit okutuldu
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Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Dernek binasında düzenlenen programda, şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kadir Akın Gözel ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA
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