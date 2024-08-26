Seydişehir'de Şiddetli Yağışlar ve Su Baskınları - Son Dakika
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Seydişehir'de Şiddetli Yağışlar ve Su Baskınları

Seydişehir\'de Şiddetli Yağışlar ve Su Baskınları

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan alan sağanak birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri müdahale ederek çalışmalarına devam ediyor.

26.08.2024 23:17
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan alan sağanak birçok yerde su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezine bağlı, Kavak ve Yenice mahallerinde ikindi saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanakla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaşanan sel ve su baskınlarına anında müdahale edildiğini ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Başkan Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için mahallerimizde çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz dere ve sel yatağında bulunan noktalarda çalışma gerçekleştirerek dere yataklarının ve menfezlerin temizliğine devam ediyor. Allah afatından korusun geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum." dedi.

Kavak Mahallesi Muhtarı Baki Şahin de, "Mahallemizde su baskınları oluştu. Ekili alanlarımız sular altında kaldı. Elektriklerimiz kesildi. Belediye ekiplerimiz gelerek dere yatakları ve menfezlerde çalışmalar gerçekleştirdi." diye konuştu.

Trafoya yıldırım düştü

Öte yandan Seydişehir'in Karabulak mevkiinde bulunan TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Seydişehir İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliğine ait elektrik santralindeki trafoya yıldırım düştü.

Yıldırım sonrası trafoda yangın çıktı.

Santral çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken trafoda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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