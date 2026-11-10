Seydişehir'de sobadan çıkan alevler evde yangına neden oldu, itfaiye söndürdü

Seydişehir'de sobadan çıkan alevler evde yangına neden oldu, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'in Dikilitaş Mahallesi'nde Seyit Doğancı'ya ait müstakil evde sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. Evde oturanlar ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, evde hasar oluştu.
Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikilitaş Mahallesi'nde Seyit Doğancı'ya ait müstakil evde yanan sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Evde oturanlar ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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