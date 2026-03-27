Seydişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Zeynep Sezer idaresindeki 42 AOU 331 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda Emine Akdoğan yönetimindeki 42 AJG 486 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan Ayşe ve Zeynep Akdoğan yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
