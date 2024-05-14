Seydişehir\'de yeni başlayan sağlık çalışanlarına eğitim verildi

Güncel

Seydişehir'de göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına eğitim verildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, yaptığı açıklamada, yeni sağlık personellerine birim sorumlularının sağlıkta kalite standartları, hastane misyonu, vizyonu, sağlık taramaları ve biyolojik riskler, el hijyeni ve kişisel koruyucu ekipmanlar, iletişim ve stres yönetimi hakkında bilgilendirme yaptığını belirtti.

Cingöz, "Kendilerine Seydişehir'in tanıtımı noktasında bilgilendirme yapıldı. Göreve başlayan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.