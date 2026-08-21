Seydişehir'de Yerel Yatırımlar Değerlendirildi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ustaoğlu, Bahaddin Paslı Kültürevi'nde, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlçenin gelişimi için sürdürülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Ustaoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Akbulut, basın mensuplarıyla buluştu

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sinan Akbulut, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akbulut, hastanenin yeni hizmet binası, sağlık yatırımları, hekim kadrosu ve gelecek hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Temel hedeflerinin, Seydişehir'den Konya'ya yapılan hasta sevklerini en aza indirmek olduğunu belirten Akbulut, hastaneyi çevre ilçelerden hasta kabul eden bölgesel bir sağlık merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.