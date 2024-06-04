Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı

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Seydişehir Halk Eğitim Merkezinin yıl içinde açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı sene sonu karma sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Topuz, yıl içinde 413 genel, 23 okuma yazma, 159 da mesleki kursun açıldığını ifade ederek, bu kurslardan toplam 7 bin 59 kişinin faydalandığını söyledi.

Açılışa konuşan ilçenin kaymakamı Cevdet Bakkal ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitimin amacına ulaştığını açılan yıl sonu sergisinin bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Çok güzel çalışmalar. Bu kurslar ile toplumumuzun sosyo-kültürel seviyesi, bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu kursların hazırlanmasına vesile olan milli eğitim müdürümüz, müdür yardımcılarımız, usta öğreticilerimiz ve sabırla kurslara devam eden kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye başkanı Hasan Ustaoğlu da halk eğitim kurslarının toplumun her kesimine hitap ettiğini, bireylerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına hizmet ettiğini dile getirdi.