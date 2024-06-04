Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu karma sergisi, kursiyerlerin hazırladığı çalışmalarla açıldı. Merkez Müdürü Hayrettin Topuz, yıl boyunca açılan kurslardan binlerce kişinin faydalandığını belirtirken, Kaymakam Cevdet Bakkal ise eğitimin amacına ulaştığını ve serginin bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise halk eğitim kurslarının toplumun her kesimine hitap ettiğini ve bireylerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına hizmet ettiğini vurguladı.

04.06.2024 16:47
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Seydişehir Halk Eğitim Merkezinin yıl içinde açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı sene sonu karma sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Topuz, yıl içinde 413 genel, 23 okuma yazma, 159 da mesleki kursun açıldığını ifade ederek, bu kurslardan toplam 7 bin 59 kişinin faydalandığını söyledi.

Açılışa konuşan ilçenin kaymakamı Cevdet Bakkal ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitimin amacına ulaştığını açılan yıl sonu sergisinin bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Çok güzel çalışmalar. Bu kurslar ile toplumumuzun sosyo-kültürel seviyesi, bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu kursların hazırlanmasına vesile olan milli eğitim müdürümüz, müdür yardımcılarımız, usta öğreticilerimiz ve sabırla kurslara devam eden kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye başkanı Hasan Ustaoğlu da halk eğitim kurslarının toplumun her kesimine hitap ettiğini, bireylerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına hizmet ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Hasan Ustaoğlu, Seydişehir, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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