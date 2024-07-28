Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivali Sona Erdi

Seydişehir Belediyesi ve SOABDER iş birliğiyle düzenlenen festivalde, amatör ve sportif olta balıkçılığı tanıtıldı. Almanya, Fransa ve 21 ilden 200'den fazla kişi katıldı. Festivalde 152 tatlı su kefali yakalandı ve tüm balıklar suya bırakıldı. Seydişehir'deki göletlerdeki tatlı su balıklarıyla amatör balıkçılık önem kazanıyor.

28.07.2024 14:45
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Seydişehir Belediyesi ve Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivali sona erdi.

Kuğulu Tabiat Parkında Seydişehir'de, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, doğayı korumak, balık avcılığının bilinçli olarak yapılmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen festivale, Almanya, Fransa ve 21 ilden 200'den fazla kişi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı izinleri ve gözetimiyle gerçekleştirilen Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivalinde toplamda 152 tatlı su kefali yakalandı, tüm balıklar suya bırakıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal, "Seydişehir farklı ve çeşitli etkinliklere ve sahipliği yapıyor. Olta Balıkçılığı Festivali de bunlardan bir tanesi. Seydişehir'de farklı göletlerimiz mevcut, bu göletlerimizde tatlı su balıkları mevcut. Amatör balıkçılık noktasında Seydişehir önem arz ediyor." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, amatör ve sportif olta balıkçılığı tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesini sağlamak için festivallerinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Kaymakam Cevdet Bakkal, yarışmacılarla birlikte balık tutulacak gölete geçerek yarışmanın ilk oltasını attı ve yarışmayı başlattı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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