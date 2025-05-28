İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' kararıyla tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Beyaz, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.
Son Dakika › Güncel › Seyfi Beyaz Ev Hapsine Alındı - Son Dakika
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