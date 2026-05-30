Şeyh Edebali Külliyesi'nde Bayram Yoğunluğu

Bilecik'te, Kurban Bayramı'nın son gününde Şeyh Edebali Külliyesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Külliyede, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin türbesi, tarihi Orhangazi Camisi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi yer alıyor.

Yerleşkede, ayrıca Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un türbesi bulunuyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir ve Sakarya'dan gelen ziyaretçiler, külliyedeki mekanları gezip türbelerde dua ediyor.

Külliyeye Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden ailesiyle gelen Ahmet Büyükgöz, AA muhabirine, yerleşkeyi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Şeyh Edebali Külliyesi'ne fırsat buldukça uğradıklarını belirten Büyükgöz, "Bu büyük kişiliği ziyaret etmek çok güzel bir şey. Gelecekte de mutlaka yine geleceğiz." dedi.

Ziyaretçilerden Ramazan Karagel ise külliyeyi en son Bilecik'te vatani görevini yaptığı 2004 yılında ziyaret ettiğini dile getirdi.

Uzun yıllar sonra bu atmosferle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Karagel, "Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Çok güzel, manevi bir ortam var. Bu duyguları hissetmek lazım." ifadesini kullandı.

Karagel'in eşi Fahriye Karagel de Kurban Bayramı nedeniyle Bursa çevresindeki tarihi mekanları ziyaret ettiklerini kaydetti.

Bugün de Şeyh Edebali Külliyesi'ne uğradıklarına değinen Karagel, "Buraya ilk defa geliyorum. Gayet güzel buldum. Manevi bir atmosfer var. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.