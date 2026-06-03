Şeyh Minşavi'nin Daha Önce Yayınlanmamış Tilavetleri - Son Dakika
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Şeyh Minşavi'nin Daha Önce Yayınlanmamış Tilavetleri

03.06.2026 20:05
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Mısır Kur'an-ı Kerim Radyosu, Şeyh Minşavi'nin 60 yıl önceki kayıtlarını yayınladı.

Mısır Kur'an-ı Kerim Radyosu, ülkenin ve İslam dünyasının en tanınmış kıraat alimlerinden Şeyh Muhammed Sıddık el-Minşavi'ye ait daha önce yayımlanmamış Kur'an tilavetlerini ilk kez dinleyicilerle buluşturdu.

Mısır Vakıflar Bakanı Usame el-Ezheri, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 60 yıl önce kayıt altına alınan ve bugüne kadar yayımlanmayan tilavetlerin Kur'an-ı Kerim Radyosu tarafından yayınlanmaya başlanması dolayısıyla radyo yönetimini tebrik etti.

Ezheri, söz konusu adımın "Mısır'ın köklü kıraat mirasına vefanın bir göstergesi olduğunu" belirterek, bu yayınların ülkenin kalıcı manevi mirasını yeni nesillere taşıyacağını ifade etti.

Mısır Ulusal Medya Kurumu da internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim Radyosu'nun pazartesi gününden itibaren Minşavi'nin 1960'lı yıllarda kaydedilen yeni bir hatim kaydını yayımlamaya başladığını duyurdu.

Kur'an-ı Kerim Radyosu Başkanı İsmail Duveydar, yayımlanan kayıtların daha önce hiç dinleyiciyle buluşturulmadığını ifade ederek, bunun radyo dinleyicileri için önemli bir sürpriz olduğunu söyledi.

Duveydar, Minşavi'nin Hafs rivayetine göre Kur'an-ı Kerim'in tamamını 1965 yılında kaydettiğini ancak daha yüksek kalite elde etmek amacıyla kayıtların bir kısmını yeniden okumaya karar verdiğini aktardı.

Kayıtların ilk aşamada 82 banttan oluştuğunu belirten Duveydar, Minşavi'nin bunlardan 32'sini yeniden kaydettiğini, ilgili kayıtların uzman bir komisyon tarafından incelenerek 1967 yılında onaylandığını ifade etti.

Duveydar, onay sürecinin ardından arşivlerde muhafaza edilen bu kayıtların bugüne kadar yayımlanmadığını, iki gün önce ilk kez dinleyicilerle buluşturulduğunu aktardı.

Yeni yayımlanan tilavetler dinleyiciler tarafından yoğun ilgi görürken, Mısır Ulusal Medya Kurumu, Şeyh Minşavi'nin adının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımlar ve kullanıcı etkileşimleri sonrasında en çok konuşulan başlıklar arasına girdiğini açıkladı.

Açıklamada, Minşavi'nin adının bir süreliğine İngiliz futbol kulübü Arsenal ve birçok diğer gündem başlığını geride bıraktığı belirtildi.

Minşavi kimdir?

1920 yılında Mısır'ın Sohac kentinde dünyaya gelen Şeyh Muhammed Sıddık el-Minşavi, kıraat alanında tanınmış bir ailede yetişti.

Babası Şeyh Sıddık el-Minşavi ve kardeşi Şeyh Mahmud Sıddık el-Minşavi de dönemin önde gelen Kur'an okuyucuları arasında yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'i 8 yaşında ezberleyen Minşavi, 1953 yılında ilk kez radyoda tilavet etti.

Aynı yıl resmi şekilde radyo okuyucusu olarak kabul edilen Minşavi'nin çok sayıda kaydı yayımlandı.

"Mahzun ses", "Göklerin tınısı" ve "Huşu sahibi kari" gibi unvanlarla anılan Şeyh Muhammed Sıddık el-Minşavi, 20 Haziran 1969'da 49 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şeyh Minşavi'nin Daha Önce Yayınlanmamış Tilavetleri - Son Dakika

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