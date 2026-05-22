Şeyh Şücaeddin Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şeyh Şücaeddin Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Şeyh Şücaeddin Camisi Restorasyonu Tamamlandı
22.05.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, 18 ay süren restorasyonun ardından Şeyh Şücaeddin Camisi ibadete açıldı.

EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat döneminde mescit olarak yaptırılan ve günümüze sadece tek minaresi ulaşan Şeyh Şücaeddin Camisi, 18 ay süren restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Edirne'de 15'inci yüzyılda Sultan 2'nci Murat tarafından Şeyh Şücaeddin Karamani adına yaptırılan ve 18'inci yüzyılda meydana gelen depremle yıkılarak sadece minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde, 2024 yılı Kasım ayında restorasyon ve ihya çalışmaları başladı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, mescidin Tunca Nehri'ne yakın konumda olması nedeniyle Bilim Kurulu önerisiyle çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmesine karar verildi. Tarihi mescit, yaklaşık 18 ay süren restorasyon çalışmaların ardından 'Şeyh Şücaeddin Camisi' adıyla, kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

'HEM CAMİ HEM DE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI'

Edirne Valisi Yunus Sezer de camiye gelerek cuma namazını burada kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Sezer, Edirne'nin tarihi camiler yönüyle çok zengin bir şehir olduğunu söyledi. Sezer, "Burası ikinci Murat ve döneminde yapılmış, Şeyh Şücaeddin'in de gerçekten de Anadolu alperenlerinden, burada önemli hizmetleri olmuş, Balkanlar'da önemli hizmetleri olmuş, Bektaşi geleneğinden gelen çok önemli, büyük bir zat. 1750'lerdeki depremle beraber buradaki mescit yıkılıyor. Ondan sonra da yarım minaresi kalıyor buranın. Burası önemli bir aks. Kapıkule yoluna giden önemli bir yer. Bu hüzünlü minare işte iki yıllık bir çalışmanın sonucunda bir camiyle sonuçlandı. Hem çevre düzenlenmesi tamamlandı hem camimiz yapıldı" dedi.

'TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ BU ŞEHİRLE BULUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Kentte benzer durumda olan camiler olduğunu dile getiren Vali Sezer, "Bu şekilde olan birkaç camimiz var. Bunlardan Evliya Kasım Paşa Camisi, Şeyh Şücaeddin Cami zaten bugün bitti, Çokalca Cami ve yine aynı şekilde iki camimiz de var. İnşallah onları da tamamlayacağız. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Edirne'mizin tarihi ve kültürel değerlerini yeniden bu kadim şehirle buluşturmak çok önemli. Allah hayırlı uğurlu etsin. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Önemli hizmetlerde bulunmuş bir cami ve bir merkez. Aynı zamanda bir zaviye olarak çalışılmış. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bildiğim kadarıyla Eskişehir'de bir ocağı, Şeyh Şücaeddin'in bir kabri var. Burası da önemli bir merkez ve ziyaret merkezi olacaktır. Ben tekrar bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, vakıflarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Şücaeddin Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:27:59. #7.12#
SON DAKİKA: Şeyh Şücaeddin Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.