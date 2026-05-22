Şeyh Şücaeddin Camisi Restorasyonu Tamamlandı

EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat döneminde mescit olarak yaptırılan ve günümüze sadece tek minaresi ulaşan Şeyh Şücaeddin Camisi, 18 ay süren restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Edirne'de 15'inci yüzyılda Sultan 2'nci Murat tarafından Şeyh Şücaeddin Karamani adına yaptırılan ve 18'inci yüzyılda meydana gelen depremle yıkılarak sadece minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde, 2024 yılı Kasım ayında restorasyon ve ihya çalışmaları başladı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, mescidin Tunca Nehri'ne yakın konumda olması nedeniyle Bilim Kurulu önerisiyle çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmesine karar verildi. Tarihi mescit, yaklaşık 18 ay süren restorasyon çalışmaların ardından 'Şeyh Şücaeddin Camisi' adıyla, kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

'HEM CAMİ HEM DE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI'

Edirne Valisi Yunus Sezer de camiye gelerek cuma namazını burada kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Sezer, Edirne'nin tarihi camiler yönüyle çok zengin bir şehir olduğunu söyledi. Sezer, "Burası ikinci Murat ve döneminde yapılmış, Şeyh Şücaeddin'in de gerçekten de Anadolu alperenlerinden, burada önemli hizmetleri olmuş, Balkanlar'da önemli hizmetleri olmuş, Bektaşi geleneğinden gelen çok önemli, büyük bir zat. 1750'lerdeki depremle beraber buradaki mescit yıkılıyor. Ondan sonra da yarım minaresi kalıyor buranın. Burası önemli bir aks. Kapıkule yoluna giden önemli bir yer. Bu hüzünlü minare işte iki yıllık bir çalışmanın sonucunda bir camiyle sonuçlandı. Hem çevre düzenlenmesi tamamlandı hem camimiz yapıldı" dedi.

'TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ BU ŞEHİRLE BULUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Kentte benzer durumda olan camiler olduğunu dile getiren Vali Sezer, "Bu şekilde olan birkaç camimiz var. Bunlardan Evliya Kasım Paşa Camisi, Şeyh Şücaeddin Cami zaten bugün bitti, Çokalca Cami ve yine aynı şekilde iki camimiz de var. İnşallah onları da tamamlayacağız. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Edirne'mizin tarihi ve kültürel değerlerini yeniden bu kadim şehirle buluşturmak çok önemli. Allah hayırlı uğurlu etsin. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Önemli hizmetlerde bulunmuş bir cami ve bir merkez. Aynı zamanda bir zaviye olarak çalışılmış. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bildiğim kadarıyla Eskişehir'de bir ocağı, Şeyh Şücaeddin'in bir kabri var. Burası da önemli bir merkez ve ziyaret merkezi olacaktır. Ben tekrar bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, vakıflarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.