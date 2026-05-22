Şeyh Şüceaddin Camisi İbadete Açıldı

22.05.2026 15:31
Edirne'de restorasyonu tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi, cuma namazıyla ibadete açıldı.

Edirne'de restorasyon çalışmaları tamamlanan Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açıldı.

Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaklaşık 18 ay önce başlatılan ihya çalışmaları tamamlandı.

Cami, cuma namazıyla birlikte cemaatiyle buluştu.

Cuma namazını camide kılan Vali Yunus Sezer, gazetecilere, Edirne'nin tarihi camiler açısından zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin, Balkanlar'da önemli hizmetleri olmuş Anadolu alperenlerinden Şeyh Şüceaddin Karamani adına 2. Murat döneminde yaptırıldığını belirten Sezer, "1751'deki depremle yıkılıyor ve yarım minaresi kalıyor. Bu hüzünlü minare 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bir camiyle sonuçlandı. Hem camimiz ihya edildi, hem çevre düzenlemesi tamamlandı." dedi.

Sezer, kentte ihyası süren Evliya Kasımpaşa ve Çokalca camilerinin de tamamlanacağını dile getirdi.

Tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu ifade eden Sezer, "Edirne'mizin tarihi ve kültürel değerlerini yeniden bu kadim şehirle buluşturmak çok önemli. Allah hayırlı uğurlu etsin. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sezer'e Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Namaz sonrası vatandaşlara irmik helvası ve Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan keşkek ikram edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
