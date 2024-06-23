Seyhan Belediye Başkanı Tekin\'den Mahalle Ziyaretleri

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(ADANA)- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, mahalleleri ziyaret ederek hemşehrileriyle buluştu. Başkan Tekin, mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlediğini, halkı karar alma süreçlerine dahil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Hadırlı, Mıdık, Aydınlar, Barış ve Hürriyet mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları birlikte çözmek için vatandaşlarla iç içe olacaklarının altını çizen Tekin, sorunları yerinde dinlemeyi ilke edindiklerini vurguladı.

Ziyareti sırasında Başkan Tekin, Hadırlı Mahallesi Muhtarı Esin Tanak, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, Yenibey Mahallesi Muhtarı Ramazan Tamu, Şehit Duran Mahallesi Muhtarı Rahim Tuna Işık, mahalle temsilcileri ve muhtar azalarıyla da görüştü. Tekin, tüm mahallelerin genel durumu, ihtiyaçları ve vatandaşların ilettiği talepler hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Büyük Saat Çarşısı esnaf ve zanaatkarlarını da ziyaret eden Belediye Başkanı Oya Tekin, karşılaştığı sıcak ve samimi ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Tekin, her an ilçe sakinleriyle yan yana, el ele olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.