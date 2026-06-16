Aziz İhsan Aktaş Davası... Özcan Zenger: "Soruşturma Yapılmaması Gereken İddiayla Bir Yıldır Tutukluyum" - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davası... Özcan Zenger: "Soruşturma Yapılmaması Gereken İddiayla Bir Yıldır Tutukluyum"

16.06.2026 11:49  Güncelleme: 13:04
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Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yapan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, rüşvet suçlamasını reddederek bir yıldır delilsiz tutuklu olduğunu ve beraat etmesi gerektiğini söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, "Benimle birlikte aynı veya benzer suçlardan kimse tutuklanmadı ya da serbest bırakıldı. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken bir iddiayla bir yıldır tutukluyum" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının ikinci günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda yapılıyor.

Savunma yapan tutuklu Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, mütalaayı ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Herhangi bir rüşvet ilişkisinin parçası olmadım. Bir rüşvet ilişkisiyle veya başka bir şekilde ne talimatla ne kendi isteğimle kimseden ne para aldım ne de kimseye para verdim. HTS kayıtlarındaki çelişkiler ifade edildi. Çelişkiler ve usule aykırı işlemler hakkında müdafilerim detaylı savunma yapacak. Daha önce belirttiğim gibi kendi adıma ya da başkasının adına kimseden herhangi bir talebim olmamıştır."

Ben işlemediğim bir suçtan dolayı hiçbir delil yokken bir yıldır ceza çekiyorum. Bu da benim çok zoruma gidiyor. Ben emekli oldum. Eşimden, çocuklarımdan, torunlarımdan bir yıldır ayrıyım. Benim zaten bu bir yıl içerisinde eşimin çok ciddi anlamda hem sağlık sorunları hem de maddi manevi ciddi sorunlarımız oluştu. Yıllarca kadrolu işçi olarak çalıştım. Daha sonra da emekli oldum. Dört torunum var. Kendi halinde emekli hayatı yaşayan bir kişiyim. Benimle birlikte aynı veya benzer suçlardan kimse tutuklanmadı ya da serbest bırakıldı. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken bir iddiayla bir yıldır tutukluyum. Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

Seyhan Belediyesi, Yerel Haberler, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davası... Özcan Zenger: 'Soruşturma Yapılmaması Gereken İddiayla Bir Yıldır Tutukluyum' - Son Dakika

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