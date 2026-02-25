Seyhan Belediyesi'nden Şehit Fatih Yeniay Kent Lokantası'nda İftar Programı

(ADANA) - Seyhan Belediyesi, Bey Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Yeniay Kent Lokantası'nda iftar programı düzenledi.

Seyhan Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla iftar programlarına devam ediyor. Bey Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Yeniay Kent Lokantası'nda gerçekleştirilen iftar programı da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, CHP Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı Yakıt, Şehit Fatih Yeniay'ın ailesi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında konser ve semazen gösterisi

İftar programı, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan etkinliklere sahne oldu. Program kapsamında tasavvufi konser dinletisi sunulurken semazen gösterileri vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinlikte çocuklar için de şişme oyun alanları kuruldu. Oyun ve dans gösterileriyle miniklerin eğlendiği programda, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkan Vekili Akkan, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, "Ramazan'ın bereketini ve huzurunu Bey Mahallemizde hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma ve kardeşlikle kurulan bu sofralarda birliğimiz daim olsun. Katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kent Lokantaları, iftar saatinde ücretsiz hizmet verecek

Ramazan ayı boyunca Yeşilyurt, Hanedan, Bey Mahallesi ve Yeşilyuva mahallelerinde bulunan Kent Lokantalarının hafta içi iftar saatinde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.