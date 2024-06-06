Seyhan Belediyesi Ödüllü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Yarışması Sonuçlandı

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği "Ödüllü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama" yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Seyhan Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Ödüllü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama (E-ATIK) yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren okullara ödülleri verildi.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, okulların temsilcilerine ve öğrencilerine tesisleri gezdiren ve çalışmalar hakkında bilgi veren Seyhan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Zeki Bozkurt, şunları söyledi:

"Yarışmadaki amaç, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün sağlanması, okullarda çevre bilincinin aşılanması, böylelikle daha temiz ve yaşanılabilir çevreye ulaşılması. Bu hedef doğrultusunda gerçekleşen yarışma sonunda toplam 3 tonun üzerinde e-atık toplandı. Katılım gösteren tüm okullarımıza teşekkür ediyoruz."

Ödül töreninde dereceye giren okullara ödüllerini takdim eden Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Okay Sangün de "Seyhan Belediye Başkanı'mız Oya Tekin şehir dışında bulunması nedeniyle aramızda bulunamadı. Sizlere selamı var. Başarınızdan dolayı kutluyor. Gençlerimizi, geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz okullar arası e-atık toplama yarışmasında yer alan tüm evlatlarımızı, öğretmenlerini ve idarecilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Törenin sona ermesinin ardından katılımcılara Kompost Üretim Tesisleri gezdirildi.