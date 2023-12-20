Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi\'nde 4 bin 791 hayvan kısırlaştırıldı.

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde, bir yılda 4 bin 791 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 yıl önce kurulan merkezde, ameliyathanelerden yoğun bakıma kadar birçok alan bulunuyor.

Merkezde bir yılda 4 bin 791 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 2 bin 800'ünün de bakım ve tedavisi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sahipsiz hayvanlar için Seyhan'da, esnafa ve hayvanseverlere 5 bin mama ve su kabı dağıttıklarını belirtti.

İlçenin yeşil alanlarında da 220 otomatik su kabıyla sahipsiz hayvanların su ihtiyacının karşılandığını kaydeden Akay, "Can dostlarımız için belediyemiz bünyesinde mama üretmeye de başladık. Seyhan'da can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.