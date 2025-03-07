Seyhan Nehri'nde Atık Su Krizi - Son Dakika
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Seyhan Nehri'nde Atık Su Krizi

Adana'da Seyhan Nehri'nde suyun çekilmesiyle atık su dökülmesi ortaya çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi.

07.03.2025 14:35
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Seyhan Nehrinde su çekilince pislik ortaya çıktı

Adana'da Seyhan Nehrinde suların çekilmesinin ardından nehre atık su döküldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek ovadaki bütün ürünlerin nehir ile sulandığını söyledi

ADANA - Adana'da Seyhan Nehrinde suların çekilmesinin ardından nehre atık su döküldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek ovadaki bütün ürünlerin nehir ile sulandığını söyledi.

Seyhan Baraj Gölünün kapakları kuraklık nedeniyle gölde toplanan suyun boşa gitmemesi için kapatıldı. Bu nedenle Seyhan Nehri yatığında su azaldı. Suyun azalmasıyla birlikte nehre atık su akıtıldığı da ortaya çıktı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkurunda sabah sporu yapan Kadir Acarlar, nehre kanalizasyon borusu ile atık su aktığını görünce şok olduğunu söyledi. Acarlar, sabahları sürekli parkurda yürüyüş yaptığını ancak daha önce nehirde su çok olduğu için durumu fark etmediğini sular çekilince her şeyin gün yüzüne çıktığını ifade etti. Acarlar, şehrin ortasından geçen ve ovadaki tüm ürünlerin sulamasının yapıldığı nehrin kirletilmesinin bir çevre felaketi olduğunu belirterek, "Yaklaştığınız zaman çok ağır bir koku var. Burası çok güzel ama insanlar bu kokudan dolayı gelmek istemiyor. Bu nehir ile ovadaki tüm ürünler sulanıyor. Karpuz, patates, marul, narenciye. Sonra bu ürünler insanları sofrasına geliyor. Yetkililer buna bir çözüm bulmalı" dedi.

Kaynak: İHA

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