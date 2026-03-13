Seyir Halindeki Otobüs Yaya Kadını Ezdi
Seyir Halindeki Otobüs Yaya Kadını Ezdi

13.03.2026 17:29
Sultanbeyli'de İETT otobüsü yaya Fatma Gündoğdu'ya çarptı, kadın hastanede hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünün çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İETT otobüsü şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

Kaza, 12 Mart'ta saat 14.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Bulvarı'nda ilerleyen 34 HO 3307 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken yaya Fatma Gündoğdu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündoğdu, sağlık ekipleri tarafından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gündoğdu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü Sezayi Akat gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan sürücü Sezayi Akat, sevk ve idaresindeki otobüsle seyir halindeyken yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir çift gördüğünü anlattı. Hızının yaklaşık 20 kilometre civarında olduğunu söyleyen Akat, önce erkeğin karşıya geçerek refüjde durduğunu, ardından kadının geçmeye başladığını söyledi.

'SESİ DUYUNCA DURDUM'

Akat, kadının refüje ulaştığını düşündüğünü ancak aracın sol ön köşesindeki şase demirinin arkasının sürücüler için kör nokta oluşturduğunu belirterek, "Hiçbir otobüs o noktanın arkasındaki nesneyi göremez. Ben de Fatma hanımın refüje ulaştığını düşündüm. Aracın önünden gelen sesi duyunca hemen durarak aşağı indim. Fatma hanımın yerde yattığını gördüm. Hemen 112 ekiplerine haber verip yardım etmeye çalıştım" dedi. Yaklaşık 10 yıldır araç kullandığını belirten Akat, daha önce benzer bir olay yaşamadığını ve adli sicilinin temiz olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Şüphelinin avukatı Kemal Alparslan Aytemür ise müvekkilinin kaçma veya delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek, araç içi kamera kayıtlarının incelenmesi halinde kusursuz olduğunun görüleceğini savundu ve serbest bırakılmasını istedi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

18:00
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
