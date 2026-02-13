Seyir Halindeki TIR Yangında Küle Döndü

Seyir halindeki TIR, yangında kullanılamaz hale geldi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çevre yolunda seyir halindeyken alev alan dorsesiz TIR, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Silopi çevre yolunda 01 BAV 808 plakalı dorsesiz TIR, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler TIR'ı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.