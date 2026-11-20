(ANKARA) - YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına "2,3 milyon icra dosyası, dosya başına ortalama 10 bin lira masraf ile toplamda 23 milyar liralık vurgun var demektir. Biz biliyoruz ki bu miktarlar sizin için artık çerez parası olmuş" sözleriyle tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde HGS uygulamasına ilişkin gündeme gelen şikayetler üzerine gerekli incelemelerin gerçekleştirildiğini yapılan değerlendirmelerde, icra takibine konu olan işlemlerin toplam geçişlerin yüzde 0,43'ünü kapsadığını bildirdi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına tepki gösteren YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, HGS icraları için 'yalnızca yüzde 0,43' diyorsunuz da bu oranı, geçen yıl kendi açıkladığınız 536 milyonluk özel otoyol ve köprü geçişine uygulayınca 2,3 milyon çıkıyor. 2,3 milyon icra dosyası, dosya başına ortalama 10 bin lira masraf ile toplamda 23 milyar liralık vurgun var demektir. Biz biliyoruz ki bu miktarlar sizin için artık çerez parası olmuş!"