Seyit Torun: Ordu Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Yıllardır Bekliyor

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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının yapımının yıllardır bitirilmemesine ilişkin olarak, "İktidar ne yazık ki Ordumuzu görmezden geliyor. Orduluların sorunlarına karşı üç maymunu oynuyor. Gelecek ilk seçimde Ordulular da iktidarı görmezden gelecek ve inanın şehrimizin bütün sorunlarını en kısa zamanda CHP çözecek" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından Ordu Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının yıllardır bitirilememiş olmasına tepki gösterdi. Torun, şunları kaydetti:

"Ordu'da sağlık hizmeti almak deyim yerindeyse deveye hendek atlatmaktan daha zor. Devlet hastanelerinden ancak aylar sonrasına randevu alınabiliyor. Ordulular cerrahi müdahale için kilometrelerce yol giderek komşu şehirlerde tedavi olmak zorunda kalıyorlar. Yoğun bakımlar zaten dolu, hastalarımız olumsuz koşullarda komşu illere taşınmak zorundalar. Sorunların giderilmesi ve Ordu'nun sağlık altyapısının iyileştirilmesi amacıyla yapımına 2021 yılında başlanan Ordu Şehir Hastanesi'nin 2023 yılında bitirilmesi gerekiyordu. Ancak hastanenin açılışı 2024 yılı ortalarına ertelendi sonra 2025 yılı ortaları denildi. En son Büyükşehir Belediye Başkanı 2026 yılının ilk çeyreğinde açılacak diye açıklama yaptı.

"Hiçbir hükümet yetkilisi açıklama yapmıyor"

Geçtiğimiz eylül ayında AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Ordu ziyaretinde 2025 sonu demişti ama yine belli değil. 2024 yılı başında hastanenin akıbetine ilişkin zamanın sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdik ancak maalesef hala cevap alamadık. Yatırım programında hastanenin 2026 yılında bitirileceği ifade edilmiş ama hiçbir hükümet yetkilisi yıllardır devam eden ve devam edecek olan mağduriyetlere ilişkin bir açıklama yapmıyor. Ordu ve Ordulular hükümet için bu iktidar için maalesef yok hükmünde.

Bir diğer acayiplik; Ordu Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları. Ordu Şehir Hastanesi'nin yollarını ve bu yolların çevre yollarının akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sorduk ancak maalesef ondan da cevap alamadık. Herhalde Sayın Bakan '2028'de açılacak' demeye utanmış. Söz konusu bağlantı yolu 2 kilometreden daha kısa değerli hemşehirlilerim. 1,75 kilometrelik yani bin 750 kilometrelik yolun 2028 yılında bitirileceği açıklandı. Bütün bunların yanısıra Şehir Hastanesi 2026 yılında hizmet verecek ancak bağlantı yolu 2 yıl sonra açılacak. O aradaki süreçte hastanelerin ulaşımı nasıl sağlanacak? Çevre ilçelerden gelen hastalarımız oraya nasıl ulaşacak? Zaten bir trafik yoğunluğu var orada. Zaten ulaşımla ilgili ciddi bir yoğunluk var. İktidar ne yazık ki Ordumuzu görmezden geliyor. Orduluların sorunlarına karşı üç maymun oynuyor. Gelecek ilk seçimde Ordulular da iktidarı görmezden gelecek ve inanın şehrimizin bütün sorunlarını en kısa zamanda CHP çözecek."