Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR) - Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek, seçim başarısı dolayısıyla kendisini tebrik etti.

EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, CHP Seyitgazi İlçe Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeleri, Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Tepe, Başkan Ünlüce'yi tebrik ederek hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ünlüce de Seyitgazi'ye yönelik yatırımların yanı sıra ortak projelerin de aralıksız süreceğini kaydederek, Uğur Tepe'yi ikinci dönem başkanlığı dolayısıyla kutladı.