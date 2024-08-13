Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile buluştu - Son Dakika
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Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile buluştu

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve ilçedeki mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Ünlüce, yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Başkan Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye her zaman destek olduğunu belirterek, Ünlüce'ye teşekkür etti. Muhtarlar da Ünlüce'ye gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek başarılar diledi.

13.08.2024 15:51  Güncelleme: 16:49
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(ESKİŞEHİR) - Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Seyitgazi ilçesinin mahalle muhtarları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldiler.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve ilçede hizmet eden mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye Meclis Salonu'nda buluştular. Ünlüce, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Başkan Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye her zaman destek olduğunu belirterek, emekleri için Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti.

Geçen yıllarda Büyükşehir Belediyesi olarak, Frig Vadisi yolunda beton yol çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Ünlüce, hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce,"Şehrimize ve ilçelerimize katkı sunmak için muhtarlarımızla kol kola çalışacağız" dedi.

Muhtarlar da Ünlüce'ye gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ederek görevinde başarılar dilediler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile buluştu - Son Dakika
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