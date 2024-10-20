Şeyma'nın Korunması: Bakanlık Devreye Girdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki çocuğun Bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir."