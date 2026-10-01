Seyranbağları Huzurevi korosu şefi, müzikle yürüyemeyenleri yürüttüklerini söyledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, oluşturdukları koroda seslendirdikleri türkülerle sahnede olmanın heyecanını yaşıyor.

Seyranbağları Huzurevi Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu'nda yer alan huzurevi sakinleri, bağlama, yan flüt, darbuka ve çeşitli ritim çalgılarını kullanarak hem müzik yapıyor hem de farklı yerlerde konserler veriyor.

AA muhabirine konuşan koro şefi Cemal Irmak, koroyu 5 yıldır gönüllü olarak çalıştırdığını söyledi.

Koroda 20'den fazla kişinin yer aldığını, derslerin neşeli ve güzel geçtiğini belirten Irmak, "Açıkçası müzikle yürüyemeyenleri yürüttük, konuşamayanlara türkü söylettik. Onlar için de çok büyük psikolojik destek ve motivasyon oluyor." dedi.

Çalışmalara ara verdiklerinde koro üyeleriyle birbirlerini özlediklerini ifade eden Irmak, bir gün çalışmaya gitmediklerinde koro üyelerinin kendisini telefonla arayarak ne zaman geleceklerini sorduklarını anlattı.

Irmak, derslerin verimli ve güzel geçtiğini dile getirerek, koro olarak bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını, çalışmalardan hem kendilerinin hem de huzurevi sakinlerinin mutluluk duyduğunu kaydetti.

Ankara'da çok sayıda lise, üniversite ve otelde konser verdiklerini aktaran Irmak, şehir dışında da konserler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koro çalışmalarında zaman zaman fikir ayrılıkları yaşandığına işaret eden Irmak, 5 yıllık çalışmanın ardından koro üyelerinin müzik konusunda daha fazla bilgi ve deneyim kazandığını, bunun da zaman zaman "şu olmadı, şöyle olsaydı daha iyi olurdu" şeklindeki itirazlara yansıdığını ifade etti.

Irmak, koronun haftada iki gün, yaklaşık üçer saat çalışma yaptığını, emeklerinin karşılığını seyircilerin alkışlarıyla aldıklarını dile getirdi.

"Bu yaşta medeni cesaret göstermek büyük başarı"

Huzurevi sakini 75 yaşındaki Ayşe Şahin, çocukluğundan beri müziği sevdiğini belirterek, "Müzik beni besliyor ve huzur veriyor. Hocalarımız ilgileniyor ve her şey çok yolunda gidiyor." dedi.

Müzikle ilgilenmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Şahin, akşamları radyo açarak, müzik dinleyip uyuduğunu anlattı.

Huzurevi sakini 74 yaşındaki Orhan Hamidi de 5 yıldır koroda yer aldığını, bundan mutluluk duyduğunu kaydederek, farklı yerlerde konserler verdiklerini söyledi.

Müziğin kendileri için çok şey ifade ettiğini dile getiren Hamidi, "En küçüğümüz 70 yaşında. Bu yaşta türkü söylemek ve o medeni cesareti göstermek büyük başarı. Bu yaştan sonra türkü söylemenin sosyalleşme açısından faydası oluyor." diye konuştu.

"Dersler çok iyi geçiyor"

Huzurevi sakini 76 yaşındaki Aynur Büyükgüner ise müziğin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 22-23 yıldır Türk sanat müziği korolarında korist ve solist olarak görev yaptığını, söz konusu koroda ise bir yıldır yer aldığını ifade etti.

Koro derslerinin çok iyi geçtiğini aktaran Büyükgüner, "Türkü sevmiyordum ama hocamın ve ekip arkadaşlarımın sayesinde sevmeye başladım." dedi.