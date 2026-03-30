Seyyar Dönerci Cinayeti Davasında Gökhan B. Yargılanıyor

30.03.2026 16:35
Adana'da Ozan Alpay’ı bıçakla öldüren Gökhan B., mahkemede savunma yaptı; tutukluluk devam etti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada Ozan Alpay'ın (27) öldürülmesine ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan B. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, maktul ile arkadaş olan sanığın olay günü alkollü olduğunu belirtti.

Taraflar arasında otomobil ve motosiklet takası nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan savcı, sanığın yanındaki bıçakla Alpay'ı öldürdüğünü ifade etti.

Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma teşebbüs" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Gökhan B. ise savunmasında, Alpay'ı öldürmeyi amaçlamadığını öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Olay öncesinde Ozan bana motosikletini vermiş ve 105 bin lira borçlanmıştı. Ben de kendisine aracımı vermiştim. O gün Ozan Alpay'dan takas ettiğim aracı istedim ama kabul etmedi. Bana 'Araca masraf ettim, masrafımı getir' dedi. Araç için 3 bin 800 lira masraf yaptığını biliyordum. Evde bulunan 1000 liramı alıp Ozan'ın yanına döndüm. Kendisine 1000 lira verip gerisini maaşımı alınca vereceğimi söyledim. Bana çok ağır şekilde bana küfredip tezgaha yöneldi. Tezgaha gitmesine engel olmaya çalıştım ama beni itekledi. Kendimi korumak amacıyla elimde bulunan bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Daha sonra evime gittim ve polisler gelince teslim oldum."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

