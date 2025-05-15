Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret ederek, "Mutlaka barışı da, adaleti de, demokrasiyi de birlikte inşa edeceğimiz günler gelecek" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyaretin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Silivri Marmara Cezaevi'ndeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Kendisinin herkese selam ve sevgileri var. Burada büyük bir hukuksuzluk yaşanıyor. Yıllardır bu cezaevine gelip giderim ve maalesef bu zalimlik, adaletsizlik bitmedi. 19 Mart'tan sonra başka bir döneme girdik burada. Onlarca arkadaşımız, siyasetçi, bürokrat dostlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, gazeteciler, aktivistler hapisteler. Bu zalimlik ve zulüm, Adalet ve Kalkınma Partisinin siyaset yapma biçimine dönüştü ve bunu da yargıda, medyada, siyasette seçtiği aktörlerle yürütüyor.

"Biz güçlendikçe onlar geri çekilecekler ve bu iktidar değişecek"

Biz de biliyoruz ki işin sonuna geldiler, biz güçlendikçe onlar geri çekilecekler ve bu iktidar değişecek. Mutlaka ama mutlaka bu adaletsizliklerin hesabını hukuk kuralları içerisinde adil biçimde soracağız.

Bunları neden bugün burada söylüyorum? Çünkü bütün bu adaletsizlikleri yaşatan dönemin yargı mensuplarının 10 yıldan fazla bir süredir yürüttüğü, şu anda da yürütmeye devam ettiği süreçler var maalesef. Aynı kadrolar yer değiştirerek, mahkeme değiştirerek, idari görevler alarak, siyasi görevler alarak en sonunda İstanbul'un bütün yargı mekanizmasına sahip oldu ve bunları yapıyorlar. Tümünü biliyoruz, hepsinin kamuoyuna yansıyan kararları ve bu kararların izleri var. Mutlaka barışı da, adaleti de, demokrasiyi de birlikte inşa edeceğimiz günler gelecek."