Sezgin Tanrıkulu: "Tanju Özcan Suç Olmayan Bir Eylem Nedeniyle Şu Anda Delilsiz Bir Biçimde Cezaevinde Tutuluyor"
Son Dakika Logo

Sezgin Tanrıkulu: "Tanju Özcan Suç Olmayan Bir Eylem Nedeniyle Şu Anda Delilsiz Bir Biçimde Cezaevinde Tutuluyor"

11.03.2026 16:19  Güncelleme: 16:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sincan Cezaevi'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından "Tanju Özcan suç olmayan bir eylem nedeniyle şu anda delilsiz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Siyaset onun içeride olmasına karar verdiği için cezaevinde. Görüşlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz, karşı çıkarsınız, aynı fikirde olmazsınız, bunların hepsi başka konu ama içeride bulunmasının koşulları tamamen hukuka aykırı, delilsiz ve zulüm" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sincan Cezaevi'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyarerin ardından şöyle konuştu:

"Sağlığı iyi, dostlarına, sevenlerine selam ve sevgilerini iletti. Tanju Özcan'ın Belediye Başkanlığı döneminde; yani 2019'dan 2024 yılına kadarki dönemde kendisiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından tam 174 soruşturma dosyası başlatılmış. Bunların 171'i hakkında Danıştay 1. Dairesi izin vermemiş; soruşturma izni verilen 3 tane dosya var ve onlar da bürokratların görev yerinin değiştirilmesine ilişkin izinler. Yani bir tane akçeli işle ilgili olarak hakkında başlatılan bir soruşturma yok. Bu dönemde de yok. Bu dönemde de en az 20 tane soruşturma izni istenmiş ama Danıştay izin vermemiş."

"İçeride bulunmasının koşulları tamamen hukuka aykırı delilsiz ve zulüm"

İçeride tutulmasına neden olan soruşturmayı ise bir hukukçu olarak kabul etmiyorum gerçekten. İrtikap suçunun hiçbir unsuru yok ama öyle bir dönemdeyiz ki, Türkiye'de eğer aleyhinize bir siyasi karar verilmişse yaptığınız eylemin suç olmasına gerek yok. Tutuklanmanız için de delil olmasına gerek yok. Tanju Özcan suç olmayan bir eylem nedeniyle şu anda delilsiz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Siyaset onun içeride olmasına karar verdiği için cezaevinde. Görüşlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz, karşı çıkarsınız, aynı fikirde olmazsınız; bunların hepsi başka konu ama içeride bulunmasının koşulları tamamen hukuka aykırı, delilsiz ve zulüm."

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
