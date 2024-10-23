SGB Yönetimi Eğitim ve Sağlık Müdürlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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SGB Yönetimi Eğitim ve Sağlık Müdürlerini Ziyaret Etti

SGB Yönetimi Eğitim ve Sağlık Müdürlerini Ziyaret Etti

Sakarya Gazeteciler Birliği, İl Eğitim ve Sağlık Müdürleri ile sağlık ve eğitim sorunlarını görüştü.

23.10.2024 15:53
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Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce göreve atanan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir'i ziyaret etti.

SGB'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakırtaş, Sakarya'nın milli eğitim konusunda daha iyi duruma gelmesi için çalıştıklarını, kentte deprem güvenliği olmayan okul kalmadığını vurgulayarak, "Milli eğitim camiası olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda en iyi eğitimi alması için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Çetin de Sakarya adına hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların çalışanlarını takdir ettiklerini belirterek, "Sizlere görevinizde başarılar diliyoruz. Sakarya basını olarak her zaman şehrimize yönelik yapılacak her türlü hizmete katkı sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Özdemir ile bir araya gelen birlik üyeleri, kendisine görevinde başarılar diledi.

Ziyarette kentte sağlık alanında yapılan çalışmalar ve sorunlar da görüşüldü.

Özdemir, Sakarya'da sağlık konusunda yaşanan sıkıntıları çözümlemek için girişimleri sürdürdüklerini belirterek, "Bazı branşlarda muayene için yaşanan sıkıntıları mesai dışı dediğimiz 17.00-19.00 arası yapılan çalışmayla çözümledik. Şu anda mesai dışı poliklinik sayısı artınca haliyle randevu alamama gibi sorunu çözmüş olduk." bilgisini paylaştı.

Aynı şekilde hastalıkların teşhisi ve tedavi için önemli olan MR, tomografi, ultrason, endoskopi ve kolonoskopi çekimlerine yönelik uzun süre sonraya verilen randevuların süresini de mesai dışı çalışmayla kısalttıklarını vurgulayan Özdemir, "Çekim için gün verme sürelerini oldukça düşürdük ama bunları daha da aşağıya çekmek için tüm hastanelerimizde büyük özveri gösteriliyor." ifadesini kullandı.

"Şehir Hastanesini 2025 yılı sonunda hizmete almayı planlıyoruz"

Özdemir, 1000 yataklı Şehir Hastanesini 2025 yılı sonunda hizmete almayı planladıklarını, inşaatın hızlı gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçe hastanelerimizde ise birçok hekim eksiğimizi giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. Yeni atamalar oldukça bunları ilçeler bazında en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Hastanelerin deprem güvenliği açısından incelemesi Bakanlık programına göre yürüyor. Karasu'da ek bina daha yapılacak. Sakarya'nın sağlık konusunda sorun yaşamaması için tüm hekimlerimizle, personelimizle özverili olarak çalışıyoruz."

SGB Başkanı Çetin de Sakarya'da sağlık hizmetlerinin en iyi şartlarda verilmesinin herkesin ortak arzusu olduğunu belirterek, zaman zaman yoğun bakım ve bazı branşlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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