SGK 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı - Son Dakika
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SGK 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

Çalışma Bakanı Işıkhan, 88'i yerli 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

18.05.2025 11:38
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 95 ilaçtan 6'sının diyabet, 5'er tanesinin ise "kanser", "immün trombositopeni", "talasemi" (demir bağlayıcı) ile "astım ve KOAH" tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Astım, Astım, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı - Son Dakika

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