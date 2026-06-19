SGK Avukatını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SGK Avukatını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

19.06.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da SGK avukatı Zekeriya Polat'ı öldüren sanık Hamza Haznedar ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hamza Haznedar (57) tutuklu bulunduğu Sakarya'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Davayı Polat'ın ailesi, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda ilden gelen baro başkanları ve temsilcileri izledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırmış müebbet, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verdi.

"Adaletin yerine gelmesi vicdanları bir nebze olsun rahatlatıyor"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, adaletin yerine gelmesinin vicdanları bir nebze olsun rahatlattığını söyledi.

Ailenin acısının dinmediğini belirten Sağkan, "Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder. Avukat, müvekkiliyle ya da yaptığı işle özdeşleştirilemez. Yargının 3 sacayağından bağımsız savunmayı temsil eden avukata dönük şiddet vakaları, bireysel vakalar olarak, ferdi olaylar olarak kabul edilemez." dedi.

Sağkan, avukatlara yönelik şiddetin son bulması için TBMM'ye verdikleri önerilerin hayata geçmesi çağrısında bulunarak, "Zekeriya'nın geride bıraktığı ailesinin yanında sonuna kadar yer alacağımızın buradan tekrar altını çiziyoruz." diye konuştu.

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ise mahkeme kararının hem adaletin tecellisi hem de avukata yönelik şiddet için emsal nitelikte olduğunu ifade etti.

Olay

Yalova'da malulen emeklilik talebi reddedilen ve 7 Ocak'ta SGK İl Müdürlüğü binasına gelen Hamza Haznedar, kurum avukatı Zekeriya Polat'a tabancayla ateş etmiş, ağır yaralanan Polat kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmiş, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası Polat, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Hamza Haznedar'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zekeriya Polat, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Yalova, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK Avukatını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:04:51. #7.12#
SON DAKİKA: SGK Avukatını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.