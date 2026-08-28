SGK Başkanı Elitaş Siirt\'i Ziyaret Etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, SGK Siirt İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

SGK Siirt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elitaş kurumu ziyaretinde SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş ve yöneticiler tarafından karşılandı.

Elitaş, kurumda düzenlenen toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantının ardından kurumda çalışanlarla da görüşen Elitaş, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.