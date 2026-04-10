SGK Hileli Boşanma ve Sahtekarlıklarla Mücadeleyi Sıkılaştırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle yetim aylığı alabilmek amacıyla başvurulan 'hileli boşanma' yöntemine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, devletten haksız yere maaş almak için kağıt üzerinde boşanan çiftlerin artık daha hızlı deşifre edildiğini belirtti. Son üç yılda hileli boşanma tespit edilen 7 bin 438 kişinin maaşı kesildi. Bu tür olaylarda, örneğin kadının eşi öldükten sonra imam nikahıyla başkasıyla evlenip eski eşinden kalan maaşı almaya devam etmesi veya babasından kalan maaşı almak için çalışmayan ve evlenmeyen kadınlar bulunuyor.

Sahte boşanmaların tespitinde en önemli faktör ihbarlar, özellikle 'Alo 170' hattına gelen şikayetler akrabalardan, kardeşlerden ve komşulardan geliyor. Tespit edildiklerinde sadece maaş kesilmiyor, bugüne kadar ödenen tüm tutarlar faiziyle geri alınıyor. SGK, bu kişiler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Ayrıca, sahte iş yerleri üzerinden kendini sigortalı gösterip emekli olan on binlerce sahte emekli de tespit ediliyor. SGK müfettişleri, bu sahtekarlıkları dedektif gibi araştırıyor. Yurt dışında, özellikle Almanya gibi Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de mülkleri olup devletten sosyal yardım alanlar da ortaya çıkarılıyor. Bu durum, büyük bir ahlaki sorun olarak görülüyor.