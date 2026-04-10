SGK Hileli Boşanma ve Sahtekarlıklarla Mücadeleyi Sıkılaştırıyor
SGK Hileli Boşanma ve Sahtekarlıklarla Mücadeleyi Sıkılaştırıyor

10.04.2026 07:29
Sosyal Güvenlik Kurumu, hileli boşanma yoluyla devletten maaş alanları tespit etmek için denetimlerini artırdı. Son üç yılda 7 bin 438 kişinin maaşı kesildi. İhbarlar ve şikayetler, sahte boşanmaların ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle yetim aylığı alabilmek amacıyla başvurulan 'hileli boşanma' yöntemine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, devletten haksız yere maaş almak için kağıt üzerinde boşanan çiftlerin artık daha hızlı deşifre edildiğini belirtti. Son üç yılda hileli boşanma tespit edilen 7 bin 438 kişinin maaşı kesildi. Bu tür olaylarda, örneğin kadının eşi öldükten sonra imam nikahıyla başkasıyla evlenip eski eşinden kalan maaşı almaya devam etmesi veya babasından kalan maaşı almak için çalışmayan ve evlenmeyen kadınlar bulunuyor.

Sahte boşanmaların tespitinde en önemli faktör ihbarlar, özellikle 'Alo 170' hattına gelen şikayetler akrabalardan, kardeşlerden ve komşulardan geliyor. Tespit edildiklerinde sadece maaş kesilmiyor, bugüne kadar ödenen tüm tutarlar faiziyle geri alınıyor. SGK, bu kişiler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Ayrıca, sahte iş yerleri üzerinden kendini sigortalı gösterip emekli olan on binlerce sahte emekli de tespit ediliyor. SGK müfettişleri, bu sahtekarlıkları dedektif gibi araştırıyor. Yurt dışında, özellikle Almanya gibi Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de mülkleri olup devletten sosyal yardım alanlar da ortaya çıkarılıyor. Bu durum, büyük bir ahlaki sorun olarak görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
