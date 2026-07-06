SGK'dan Taksit İmkanı Çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, prim ve idari para cezası borçları hakkında 72 aya kadar taksit imkanı sağlayan düzenlemeyle ilgili belediyeler ve vatandaşların başvuru yapması çağrısında bulundu.

Baydilli, AA muhabirine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borçların tecil ve taksitlendirilmesi şartlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili değerlendirme yaptı.

Yeni düzenlemeyle tecil faizinin yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü hatırlatan Baydilli, "Bu nedenle belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın konu hakkında daha duyarlı olması ve yapılandırmaya başvurmaları kendi menfaatleri açısından önem arz etmektedir. Yapılandırma yaptıktan sonra yüzde 29'luk oran yüzde 13,33'lere kadar düşüyor. Bu da şahıs ve belediyeler için büyük avantaj sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Baydilli, düzenleme kapsamında prim borçları ile idari para cezası borçlarının 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebildiğini dile getirdi.

Başvuruların 31 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Baydilli, icraya intikal etmiş dosyalar için başvuruların SGK icra müdürlüklerine, henüz icraya intikal etmemiş dosyalar için ise Sosyal Güvenlik Merkezi müdürlüklerine başvuruların yapılabileceğini sözlerine ekledi.