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SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve harp malullerine ek ödemeleri ödemeye başlıyor - Son Dakika
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SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve harp malullerine ek ödemeleri ödemeye başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'ta verilmeye başlanacağını duyurdu. Aylık alanlara 1, 2 veya 3 aylık tutarında fark ödenecek ve toplamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödemesi yapılacak. Ayrıca, maluliyet derecesi ve göstergesine göre belirlenen 2023 yılı ek ödemeleri de 26 Ocak'ta ödenecek.

SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve harp malullerine ek ödemeleri ödemeye başlıyor
23.01.2024 - 15:23,
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'ta verilmeye başlanacağını bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere maaşlarında oluşan aylık farkının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

2023 yılı ek ödemesi

Emekli Sandığı Kanununun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir."

Açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergesine göre 16 bin 739 lira 16 kuruş ile 30 bin 434 lira 84 kuruş arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Banka, PTT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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