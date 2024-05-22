SGK, hastaların muayene ve tetkik sonuçlarının bedelini karşılayacak - Son Dakika
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SGK, hastaların muayene ve tetkik sonuçlarının bedelini karşılayacak

SGK, hastaların muayene ve tetkik sonuçlarının bedelini karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılandığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediğini belirtti. SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını da vurguladı.

22.05.2024 13:31
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılandığını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirtti.

SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."

Kaynak: AA

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