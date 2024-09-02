SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

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(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.34 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutar" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakden" ibaresi eklendi.

Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı. Karara göre SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.34 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutar" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakden" ibaresi eklendi.