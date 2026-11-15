Shaanxi Otomotiv 2025\'te yeni enerjili araç satışlarında yüzde 172,5 artış açıkladı

Shaanxi Otomotiv 2025'te yeni enerjili araç satışlarında yüzde 172,5 artış açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shaanxi Otomotiv Holding'in toplam araç satışları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarken, yeni enerjili araç satışları yüzde 172,5 yükseldi. Şirket ağır hizmet kamyonları başta olmak üzere yeni enerjili araçların Ar-Ge ve üretimine hız verdi; büyüme 2026'da da sürdü.
Xİ'AN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Xi'an kentinde bulunan Shaanxi Otomotiv Holding Grubu Limited Şirketi, son yıllarda ağır hizmet kamyonları başta olmak üzere yeni enerjili araçların araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarına hız vererek verimli sonuçlar elde etti.
Şirketin toplam araç satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarken, yeni enerjili araç satışları yüzde 172,5 yükseldi. Satışlardaki büyüme eğilimi 2026 yılında da devam etti.
Kaynak: Xinhua
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