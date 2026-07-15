Shandong'da Deniz Çiftlikleri Yeniden Faaliyette - Son Dakika
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Shandong'da Deniz Çiftlikleri Yeniden Faaliyette

Shandong\'da Deniz Çiftlikleri Yeniden Faaliyette
15.07.2026 16:20
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Bavi Tayfunu sonrası Shandong'un Rongcheng kentindeki deniz çiftlikleri kademeli olarak açıldı.

Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)

RONCHENG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rongcheng kentindeki deniz çiftlikleri, Bavi Tayfunu'nun bölgedeki etkisini yitirmesinin ardından faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı.

Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)
Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)
Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)
Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)
Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)
Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan bir deniz çiftliğigörülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Balıkçılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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