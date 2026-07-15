Shandong\'da Deniz Çiftlikleri Yeniden Faaliyette

Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir deniz çiftliğinde ilerleyen balıkçı tekneleri görülüyor, 15 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Yang Zhili/Xinhua)

RONCHENG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rongcheng kentindeki deniz çiftlikleri, Bavi Tayfunu'nun bölgedeki etkisini yitirmesinin ardından faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladı.