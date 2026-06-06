Shandong\'da Fotovoltaik Enerji İlerlemesi

JİNAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaleti, son yıllarda yerel koşullara uyarlanarak hayata geçirilen tamamlayıcı modeller sayesinde fotovoltaik enerji sektöründe kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu yenilikçi yaklaşımlar, temiz enerji araştırmalarını desteklerken ekolojik çevrenin korunması ve ekonomik kazanç açısından da üçlü bir kazanç modeli oluşturuyor.