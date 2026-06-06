JİNAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaleti, son yıllarda yerel koşullara uyarlanarak hayata geçirilen tamamlayıcı modeller sayesinde fotovoltaik enerji sektöründe kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu yenilikçi yaklaşımlar, temiz enerji araştırmalarını desteklerken ekolojik çevrenin korunması ve ekonomik kazanç açısından da üçlü bir kazanç modeli oluşturuyor.
Son Dakika › Güncel › Shandong'da Fotovoltaik Enerji İlerlemesi - Son Dakika
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