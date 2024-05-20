Shanghai Borsası'ndaki Şirketlerin Ar-Ge Harcamaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Shanghai Borsası'ndaki Şirketlerin Ar-Ge Harcamaları Artıyor

Shanghai Borsası\'ndaki Şirketlerin Ar-Ge Harcamaları Artıyor

Shanghai Borsası'nın ana tahtasında işlem gören şirketler, geçtiğimiz yıl yaklaşık 900 milyar yuan (126,7 milyar ABD doları) harcayarak araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) önemli bir yatırım yaptı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artış gösteriyor ve üst üste 3 yıldır Ar-Ge harcamalarındaki artış trendinin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle havacılık ekipmanları, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler, Ar-Ge harcamalarında yüzde 30'un üzerinde artış bildirdi. Ar-Ge harcamalarının, yükselen sektörlerin gelişimini ve geleneksel sektörlerin dönüşümünü teşvik ettiği belirtilirken, bu durumun Çin'de kaliteli yeni üretim güçlerinin geliştirilmesine olanak sağladığı vurgulandı.

20.05.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 20 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Borsası'nın ana tahtasında işlem gören şirketler, geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yaklaşık 900 milyar yuan (126,7 milyar ABD doları) harcadı.

Çin'in önde gelen iki borsasından biri olan Shanghai Borsası'nın verdiği bilgilere göre bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 5 artışa tekabül ediyor ve üst üste 3 yıldır Ar-Ge harcamalarındaki artış trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Özellikle havacılık ekipmanları, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler, Ar-Ge harcamalarında yüzde 30'un üzerinde artış bildirdi.

Yazılım geliştirme ve kimyasal ilaç şirketlerinde Ar-Ge harcamalarının toplam gelire bölünmesiyle hesaplanan Ar-Ge harcama oranı halihazırda yüzde 10'u aşmış durumda.

Ar-Ge harcamalarının, yükselen sektörlerin gelişimini ve geleneksel sektörlerin dönüşümünü teşvik ettiğini belirten Shanghai Borsası, bu durumun ise Çin'de kaliteli yeni üretim güçlerinin geliştirilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Borsası'ndaki Şirketlerin Ar-Ge Harcamaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Shanghai Borsası'ndaki Şirketlerin Ar-Ge Harcamaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement