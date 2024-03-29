Shanghai'da 5G Baz İstasyonları ve Fiber Optik İnternet Kullanımı Artıyor

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SHANGHAİ, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'da 92.000 adet 5G baz istasyonu kurulmuş durumda.

Shanghai İletişim İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılı sonu itibarıyla kentteki mobil iletişim baz istasyonlarının yüzde 38,5'i 5G baz istasyonlarından oluşuyor. Kentte bu dönemde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artışla 18,7 milyondan fazla 5G cep telefonu kullanıcısı olduğu kaydedildi. Bu rakam, kentteki tüm cep telefonu kullanıcılarının yüzde 40,8'ine karşılık geldi.

Öte yandan, 2023 yılında Shanghai'da 11,5 milyondan fazla hanenin fiber optik kablolar aracılığıyla internete erişebildiği ve bunlar arasında yaklaşık 2,7 milyon hanenin 1.000 Mbps veya üzeri sabit geniş bant hızıyla internet kullandığı belirtildi.