Shanghai\'daki Yuyuan Bahçesi\'nde fener gösterisi büyük ilgi çekti

ÇEKİM TARİHİ: 29 Ocak 2023

Shanghai'daki Yuyuan Bahçesi'nden fenerlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Shanghai kentinde yer alan Yuyuan Bahçesi'nde "Balık ve Ejderha Dansı Gecesi" temalı fener gösterisi, gece gökyüzünü aydınlatarak binlerce ziyaretçiyi kendine çekti.

Bu etkinlik, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Ocak ayı sonunda düzenlenecek olan fener panayırının bir ön gösterimiydi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)