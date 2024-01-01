Shanghai\'daki Yuyuan Bahçesi\'nde fener gösterisi büyük ilgi çekti

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ÇEKİM TARİHİ: 29 Ocak 2023
Shanghai'daki Yuyuan Bahçesi'nden fenerlerin çeşitli görüntüleri
Çin'in Shanghai kentinde yer alan Yuyuan Bahçesi'nde "Balık ve Ejderha Dansı Gecesi" temalı fener gösterisi, gece gökyüzünü aydınlatarak binlerce ziyaretçiyi kendine çekti.
Bu etkinlik, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Ocak ayı sonunda düzenlenecek olan fener panayırının bir ön gösterimiydi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)
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