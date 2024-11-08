SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın "Geleceğin Sınırsız Mobilite Olanakları" temalı Otomobil Sergi Alanı, üst düzey teknolojilerin sergilendiği ve yeni otomotiv ürünlerinin tanıtıldığı bir platform olarak hizmet veriyor.
Son Dakika › Güncel › Shanghai Fuarı'nda Geleceğin Otomobilleri Sergileniyor - Son Dakika
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