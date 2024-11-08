Shanghai Fuarı\'nda Geleceğin Otomobilleri Sergileniyor

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SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın "Geleceğin Sınırsız Mobilite Olanakları" temalı Otomobil Sergi Alanı, üst düzey teknolojilerin sergilendiği ve yeni otomotiv ürünlerinin tanıtıldığı bir platform olarak hizmet veriyor.