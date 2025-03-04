Sheinbaum'dan Gümrük Vergisi Çağrısı

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MEKSİKO, 4 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulamaya başlayacağı 4 Mart tarihi yaklaşırken "itidal, sükunet ve sabır" çağrısında bulundu.

Sheinbaum, pazartesi günü düzenlediği olağan basın toplantısında gümrük vergilerinin uygulanması halinde birden fazla yedek planları olduğu konusunda kamuoyuna güvence verdi.

Meksikalı ve ABD'li güvenlik ve ticaret yetkilileri arasındaki son toplantıların "çok iyi geçtiğini" söyleyen Sheinbaum, "Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Bu duruma karşı ölçülü, sakin ve sabırlı olmalıyız" dedi.

Meksika'nın "A, B, C ve D Planlarının" hazır olduğunu söyleyen Sheinbaum, bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

Sheinbaum'un uyuşturucu kaçakçılığı ve kitlesel göçü engellemek için ABD-Meksika sınırına 10.000 Ulusal Muhafız askerinin konuşlandırılması emrini vermesi üzerine Trump, Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirilecek yüzde 25 gümrük vergisini bir ay ertelemeyi kabul etmişti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, pazar günü Fox News televizyon kanalına verdiği demeçte Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin salı günü yürürlüğe gireceğini doğruladı. Öte yandan Lutnick, gümrük vergisi oranları hakkında son sözü Trump'ın söyleyeceğini belirterek, olası son dakika ayarlamalarına açık kapı bıraktı.